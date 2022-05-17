Николаевцы осудили предложение Кима об открытии пляжей: "Пьёте – закусывайте!"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что намерен открывать аквапарки на заминированных пляжах.

"Курортный сезон будет так или иначе… Пляжи заминированы и периодически шахты подплывают к берегу. Мы готовимся. Обязательно будут базы отдыха, где есть внутренние бассейны, аквапарки и так далее. В настоящее время мы работаем над использованием морской или прибрежной зоны", — цитируют его слова укрСМИ.

Данное заявление вызвало негодование у николаевцев, в местной группе они написали Киму послания следующего содержания:

"Тысячи людей погибли, лишились дома, попали в плен… Тысячи вынуждены выехать за границу… Какой, бляха, курорт?! Пьёте — закусывайте!"

"Обеспечьте временным проживанием людей, которые остались без жилья… Поселите туда детей-сирот, родителей которых забрала эта война!"

"Кто-то в окопах, а кто-то веселится, отдыхает. Класс!"

"Верните сначала пленных наших, а потом думайте о морском загаре. Впечатление такое, что войны у нас нет и всё хорошо. Соберите всех, кто хочет на море и отправьте на защиту страны. Там сейчас жара и бесплатный загар".

"Пир во время чумы…".