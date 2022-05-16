EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

ЕС одобрил выделение Киеву 500 млн евро на оружие

Мир

Министры иностранных дел 27 стран, входящих в Евросоюз, утвердили решение о выделении Украине дополнительно €500 млн на закупки оружия, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС одобрил выделение Киеву 500 млн евро на оружие

Средства пойдут из Европейского фонда мира. Общая сумма помощи Киеву будет доведена до €2 млрд.

"Мы решили выделить дополнительно €500 млн для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает €2 млрд", — сказал европолитик.

По словам Борреля, речь идет об обычных видах оружия — о танках, артиллерии и других. Данную военную помощь отличает то, что она носит безвозмездный характер.

Представитель ЕС также отметил, что Евросоюз продолжить оказывать санкционное давление на Россию. Боррель признал, что главы МИД ЕС даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против Москвы, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.

Напомним, эксперты выразили опасения, что поставляемые на Украину американские вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов или в другие зоны конфликтов. В настоящее время неясно, способны ли американские власти отслеживать мощные вооружения по мере их поступления Киеву.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз жозеп боррель
Sberbank
Новости
ЕС одобрил выделение Киеву 500 млн евро на оружие
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Эксперт Норин: в Славянске и Краматорске уничтожать противника нужно вне города
Первый канал: "На "Азовстали" остаются беременные военнослужащие-женщины"
Московский завод Renault сможет выпускать авто для такси и каршеринга
RT: "Раненых пленных "Азовстали" везут в больницу Новоазовска"
Минобороны: В Одессе СБУ задерживает людей за телефонные разговоры с Россией
К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев
Арестович обещает специальное заявление Зеленского о событиях на "Азовстали"
Политолог Баширов заявил, что в Киеве готовится военный переворот
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Мир. Новости мира
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится, как Корейская война
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Последние материалы
ЕС одобрил выделение Киеву 500 млн евро на оружие
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Эксперт Норин: в Славянске и Краматорске уничтожать противника нужно вне города
Первый канал: "На "Азовстали" остаются беременные военнослужащие-женщины"
Московский завод Renault сможет выпускать авто для такси и каршеринга
RT: "Раненых пленных "Азовстали" везут в больницу Новоазовска"
Минобороны: В Одессе СБУ задерживает людей за телефонные разговоры с Россией
К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев
Арестович обещает специальное заявление Зеленского о событиях на "Азовстали"
Политолог Баширов заявил, что в Киеве готовится военный переворот
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников