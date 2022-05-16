ЕС одобрил выделение Киеву 500 млн евро на оружие

Министры иностранных дел 27 стран, входящих в Евросоюз, утвердили решение о выделении Украине дополнительно €500 млн на закупки оружия, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Средства пойдут из Европейского фонда мира. Общая сумма помощи Киеву будет доведена до €2 млрд.

"Мы решили выделить дополнительно €500 млн для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает €2 млрд", — сказал европолитик.

По словам Борреля, речь идет об обычных видах оружия — о танках, артиллерии и других. Данную военную помощь отличает то, что она носит безвозмездный характер.

Представитель ЕС также отметил, что Евросоюз продолжить оказывать санкционное давление на Россию. Боррель признал, что главы МИД ЕС даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против Москвы, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.

Напомним, эксперты выразили опасения, что поставляемые на Украину американские вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов или в другие зоны конфликтов. В настоящее время неясно, способны ли американские власти отслеживать мощные вооружения по мере их поступления Киеву.