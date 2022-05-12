Вассерман: памятник Освободителям Риги невыгоден европейским фашистам

Член Комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение латвийских парламентариев разрушить памятник Освободителям Риги.

"К моменту развала СССР в 1990–1991 годах власть на Украине, в Молдавии и прибалтийских республиках захватили наследники, порой прямые потомки тех, кто в 1945-м проиграл. Естественно, им очень неприятно смотреть на памятники победителям", — сказал депутат.

По его словам, поскольку власти Латвии прекратили действие 13 статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, Рига отказалась от всего пакета соглашений между странами. Из-за этого у Москвы "развязаны руки", подчеркнул Вассерман. Однако он добавил, что власти РФ будут действовать в рамках международного права.

"Сейчас такие памятники невыгодны для европейских фашистов и их англосаксонских покровителей", — заключил парламентарий.

Ранее Латвия разрешила снести памятник Освободителям Риги. Известно, что до этого власти бульдозером убирали цветы возле мемориала.