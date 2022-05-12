Сейм Литвы разрешил снести памятник Освободителям в Риге

Сейм Латвии сегодня, 12 мая, в срочном окончательном чтении законопроекта о прекращении действия латвийско-российского договора о сохранении мемориальных сооружений, разрешил снести памятник Освободителям Риги.

"Депутаты в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений", — отмечается в сообщении.

Так, соответствующее решение было принято после того, как местные жители принесли 9 мая к мемориалу много цветов, чтобы почтить память павших за освобождение Литвы.

На утро 10 мая их сгребли бульдозером сотрудники муниципального предприятия, однако рижане вновь услали площадь огромным количеством цветов, а ночью охраняли памятник и слушали песни военных лет.

11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к памятнику Освободителям. В настоящее время у монумента дежурят машины полиции.