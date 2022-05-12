Если Германию "отрежут" от поставок российского газа, то страна сможет пережить зиму, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Как подчеркнул политик, запасов голубого топлива в резерве достаточно на один сезон.
Однако министр подчеркнул, что для такого положения дел правительству необходима помощь населения.
"Если у нас будет полное хранилище в конце года, если два из четырёх плавучих танкеров СПГ, которые мы арендуем, уже подключены к сети, и если мы значительно сэкономим на энергии, мы сможем пережить зиму в какой-то степени, если поставки российского газа отрезаны", — цитирует Хабека WELT.
Министр подчеркнул, что свой вклад в избавление от "энергозависимости" должны внести и граждане. По мнению политика, немцам стоит начать экономить газ для предстоящего холодного сезона уже сегодня.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными