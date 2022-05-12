Хабек призвал немцев экономить газ "на зиму": переживём как-нибудь

Если Германию "отрежут" от поставок российского газа, то страна сможет пережить зиму, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Как подчеркнул политик, запасов голубого топлива в резерве достаточно на один сезон.

Однако министр подчеркнул, что для такого положения дел правительству необходима помощь населения.

"Если у нас будет полное хранилище в конце года, если два из четырёх плавучих танкеров СПГ, которые мы арендуем, уже подключены к сети, и если мы значительно сэкономим на энергии, мы сможем пережить зиму в какой-то степени, если поставки российского газа отрезаны", — цитирует Хабека WELT.

Министр подчеркнул, что свой вклад в избавление от "энергозависимости" должны внести и граждане. По мнению политика, немцам стоит начать экономить газ для предстоящего холодного сезона уже сегодня.