Офицер НМ ДНР: "Авдеевский котёл закрыли ночью, сжимаем кольцо"

Офицер Народной милиции Донецкой народной республики сообщил, что прошлой ночью был закрыт Авдеевский котёл, в настоящее время идёт сжимание кольца украинской группировки.

"Авдеевский котёл закрыли ночью, сжимаем кольцо", — отметил он.

По его словам, украинские военные, как и в Мариуполе, размещают боевую технику в жилых кварталах городов Славянск и Краматорск, а мирное население загоняют в подвалы якобы "в целях защиты гражданского населения".

"В этих городах реализуется сценарий Мариуполя, а в целом — сирийский сценарий", — резюмировал офицер НМ ДНР.

Ранее боевики ВСУ взорвали дамбу под донецкой Авдеевкой.