Офицер Народной милиции Донецкой народной республики сообщил, что прошлой ночью был закрыт Авдеевский котёл, в настоящее время идёт сжимание кольца украинской группировки.
"Авдеевский котёл закрыли ночью, сжимаем кольцо", — отметил он.
По его словам, украинские военные, как и в Мариуполе, размещают боевую технику в жилых кварталах городов Славянск и Краматорск, а мирное население загоняют в подвалы якобы "в целях защиты гражданского населения".
"В этих городах реализуется сценарий Мариуполя, а в целом — сирийский сценарий", — резюмировал офицер НМ ДНР.
Ранее боевики ВСУ взорвали дамбу под донецкой Авдеевкой.
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Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными