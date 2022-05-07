Наставник ВСУ из США Хопкинс: русские дали нам восемь лет на подготовку

Главной ошибкой России стало то, что весной 2014 года она остановилась в Крыму. И США использовали восемь лет для того, чтобы подготовить армию Украины по стандартам НАТО. Такое заявление сделал на одном из брифингов в Пентагоне руководитель учебной военной миссии США на Украине Тодд Хопкинс.

Наставник ВСУ, рассказал, что Вашингтон и Киев активизировали подготовку украинских силовиков сразу же после "Крымской весны". Обучение проходило на Яворовском полигоне под Львовом. Ещё раньше, во время президентства Леонида Кучмы, был создан курируемый американцами Международный центр миротворчества и безопасности.

Хопкинс рассказал, что украинским военнослужащим в ходе обучения удалось добиться прогресса при управлении тяжелой артиллерией, средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, бронетанковыми и пехотными соединениями.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил США в том, что они фактически ведут боевые действия против России на территории Украины.