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Автор Петр Ермилин

Володин обвинил США в военных действиях против России на Украине

Политика

Президент США Джозеф Байден признал, что Вашингтог рассекретили. Американцы участвуют в военных действиях на Украине, и за это они должны ответить как военные преступники. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин обвинил США в военных действиях против России на Украине

Политик заметил, что Байден, фактически признал участие США в украинском конфликте, когда потребовал пресечь утечки об обмене разведывательной информацией.

При этом участие Америки не ограничивается только поставкой вооружений и техники Киеву. На помощь режиму брошены и силы американской разведки, добавил спикер ГД.

Он напомнил о том, что после государственного переворота 2014 года на Украине ведут работу иностранные советники и инструкторы.

"Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны. За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников", — заключил Володин.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша киев россия украина вашингтон вячеслав володин
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