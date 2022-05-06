Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине

Американский лидер Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, радарах и другом оборудовании.

При этом глава государства отметил, что администрация Белого дома почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Киеву в сфере безопасности.

Как подчеркнул президент, Конгресс США должен оперативно предоставить запрошенное администрацией финансирование "для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров".

Напомним, Джозеф Байден собирается поставить свою подпись под законом о поставках вооружения для Украины в День Победы — 9 мая. Подобная программа принималась в Америке во время Второй Мировой войны.