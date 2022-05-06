Американский лидер Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, радарах и другом оборудовании.
При этом глава государства отметил, что администрация Белого дома почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Киеву в сфере безопасности.
Как подчеркнул президент, Конгресс США должен оперативно предоставить запрошенное администрацией финансирование "для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров".
Напомним, Джозеф Байден собирается поставить свою подпись под законом о поставках вооружения для Украины в День Победы — 9 мая. Подобная программа принималась в Америке во время Второй Мировой войны.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада, если они попробуют расчленить украинское государство.