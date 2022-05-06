Военкор Коц: ВСУ применяют британские самонаводящиеся ракеты Brimstone

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять ракеты Brimstone.

Brimstone описывается как высокоточная ракета, известная как "выстрелил-забыл", способная к самоуничтожению, если не может найти цель. Она может запускаться с земли или воздуха и предназначена для поражения быстро движущихся транспортных средств и судов как на суше, так и на море, включая танки и бронеавтомобили, а также быстроходные ударные суда в море.

"В условиях отсутствия у Украины самолётов или БПЛА, с которых можно её запускать, была ускорена программа по ее размещению на наземных пусковых установках. Так же есть возможность размещения на кораблях", — уточнил Коц.

Журналист предоставил фото, на которой военные стоят рядом с одной из таких ракет.

"Британцы обещали поставку к 10 мая, но, видимо, уже ускорились", — предположил Коц.