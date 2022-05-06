Медведев: выступившему против санкций Орбану надоело, что США ведут ЕС на убой

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который отказался вводить санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и объявлять эмбарго на российские углеводороды.

"Наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведёт на убой американский пастух", — сказал Медведев.

По его мнению, решения венгерского премьер-министра являются мужественными. Вместе с этим российский политик заявил, что следит за реакцией Вашингтона и членов Евросоюза, которые готовы жертвовать своими интересами ради властей Штатов.

Ранее Орбан сравнил антироссийские ограничительные меры в энергосекторе с атомной бомбой. Как подчеркнул политик, Будапешту необходимо около пяти лет, чтобы получить ресурсную независимость.