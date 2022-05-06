Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который отказался вводить санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и объявлять эмбарго на российские углеводороды.
"Наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведёт на убой американский пастух", — сказал Медведев.
По его мнению, решения венгерского премьер-министра являются мужественными. Вместе с этим российский политик заявил, что следит за реакцией Вашингтона и членов Евросоюза, которые готовы жертвовать своими интересами ради властей Штатов.
Ранее Орбан сравнил антироссийские ограничительные меры в энергосекторе с атомной бомбой. Как подчеркнул политик, Будапешту необходимо около пяти лет, чтобы получить ресурсную независимость.
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