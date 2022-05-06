Для Будапешта предложение Европейского союза о введении эмбарго на российские энергоресурсы равносильно атомной бомбе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Еврокомиссия игнорирует тот факт, что страны, входящие в состав ЕС, находятся в совершенно разных условиях.
"Глава ЕК вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры государств. Мы не можем его принять, ведь для Венгрии это равняется атомной бомбе", — сказал Орбан в интервью Kossuth Radio.
Он также добавил, что Венгрии понадобится как минимум пять лет для отказа от поставок нефти из РФ. Кроме того, премьер-министр подчеркнул: стране нужны деньги, чтобы перестроиться на другой порядок и возвести новые заводы.
Как отметил Орбан, Венгрия вернула на доработку Еврокомиссии предложение об эмбарго на российские энергоресурсы.
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