Орбан: эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для Венгрии

Для Будапешта предложение Европейского союза о введении эмбарго на российские энергоресурсы равносильно атомной бомбе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Еврокомиссия игнорирует тот факт, что страны, входящие в состав ЕС, находятся в совершенно разных условиях.

"Глава ЕК вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры государств. Мы не можем его принять, ведь для Венгрии это равняется атомной бомбе", — сказал Орбан в интервью Kossuth Radio.

Он также добавил, что Венгрии понадобится как минимум пять лет для отказа от поставок нефти из РФ. Кроме того, премьер-министр подчеркнул: стране нужны деньги, чтобы перестроиться на другой порядок и возвести новые заводы.

Как отметил Орбан, Венгрия вернула на доработку Еврокомиссии предложение об эмбарго на российские энергоресурсы.