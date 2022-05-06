Премьер Венгрии пообещал не допустить санкций против патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт выступает против введения ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Мы не позволим включить церковных лидеров в санкционный список", — подчеркнул глава венгерского правительства, передаёт Kossuth.

Вместе с этим Орбан рассказал о письме, которое отправила политику православная община. Её представители попросили не допустить подобных санкций. Как отметил премьер, тема свободы вероисповедания является священной.

Ранее европейские лидеры предложили объявить ограничения против руководителя Русской православной церкви. Также выяснилось, что в "чёрном списке" оказались 58 россиян.