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Автор Елена Ивченко

Бухарест разрешил ввести в страну батальон США Stryker и отряд истребителей F-35

Мир

Глава румынского государства Клаус Йоханнис заявил в парламенте, что поддержал введение на территорию Румынии американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35.

По его словам, это необходимо для выполнения задач военного блока в области обороны.

"Президент Румынии уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35", — пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что наиболее заинтересована в дестабилизации Приднестровья Румыния, которая может реализовать свои мечты об объединении с Молдавией и решить вопрос "приднестровского сепаратизма" с помощью НАТО.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
нато румыния
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