Глава румынского государства Клаус Йоханнис заявил в парламенте, что поддержал введение на территорию Румынии американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35.
По его словам, это необходимо для выполнения задач военного блока в области обороны.
"Президент Румынии уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35", — пишут РИА Новости.
Ранее сообщалось, что наиболее заинтересована в дестабилизации Приднестровья Румыния, которая может реализовать свои мечты об объединении с Молдавией и решить вопрос "приднестровского сепаратизма" с помощью НАТО.
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