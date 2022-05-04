Бухарест разрешил ввести в страну батальон США Stryker и отряд истребителей F-35

Глава румынского государства Клаус Йоханнис заявил в парламенте, что поддержал введение на территорию Румынии американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35.

По его словам, это необходимо для выполнения задач военного блока в области обороны.

"Президент Румынии уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35", — пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что наиболее заинтересована в дестабилизации Приднестровья Румыния, которая может реализовать свои мечты об объединении с Молдавией и решить вопрос "приднестровского сепаратизма" с помощью НАТО.