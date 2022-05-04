Сенатор Джабаров: ЕС будет закупать российскую нефть через третьи страны

ЕС принял бессмысленное решение по отказу от поставок нефти из РФ до конца 2022 года, ведь Европа продолжит закупать российские энергоресурсы через третьи страны. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В интервью РИА Новости он отметил, что российскую нефть начнут приобретать другие государства, если ЕС запретит импорт.

"Вы же её всё равно будете покупать, только через третьи страны. Нашу же нефть, только дороже", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул: ЕС хочет "насолить" России, поэтому идёт на такие издержки. Сенатор счёл политику Европейского союза в области энергоресурсов бессмысленной и непродуманной.

По его мнению, вскоре после отказа от российской нефти жители европейских стран ощутят последствия этого решения. Как отметил Джабаров, они будут жаловаться на подорожание продуктов питания и топлива на АЗС.