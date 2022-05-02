Американский правозащитник и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вилайто заявил, что мировое сообщество должно более детально разобраться в трагедии в одесском Доме профсоюзов, чтобы понять "природу киевской власти".
Как подчеркнул активист, в событиях восьмилетней давности не стали разбираться и спустили на тормозах дела против виновных в гибели 42 человек.
"Огромное мужество одесситов, которые решились провести их, несмотря на угрозы убийства со стороны фашистских организаций", — пояснил Вилайто в беседе с РИА Новости. — Расследование поможет миру понять истинную природу украинского правительства, а также событий и процессов, которые привели к нынешнему кризису".
Как подчеркнул активист, кризис, который начался в 2014 году, привёл к тому, что сейчас на Украине запрещено выступать против действующей власти. Вилайто уточнил, что с начала российской спецоперации правительство Незалежной "зачистило" всю оппозицию, независимо от её отношения к действиям России.
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