Трагедия Дома профсоюзов в Одессе: виновные остались безнаказанными

Весёлой и уютной Одесса оставалась до 2 мая 2014 года.

В тех страшных событиях в Доме профсоюзов погибли 42 человек. Киев утверждает, что якобы ведёт расследование, но виновные не найдены и не наказаны до сих пор.

В тот день в Одессе столкнулись сторонники и противники Майдана. Протестующие против госпереворота, на Куликовом поле разбили палаточный лагерь. Из Киева приехала группа радикалов, членов "Правого сектора"* и футбольных ультрас. Они выстроили колонну "За единство Украины" и после марша разгромили лагерь.

Пророссийские активисты пытались укрыться в Доме профсоюзов. И началась бойня…

Людей заперли внутри, а в окна кидали "коктейли Молотова". Здание загорелось снаружи и внутри. Городская власть самоустранилась — националисты творили, что хотели — добивали раненых, не давали никому выйти из загоревшегося Дома профсоюзов.

Позже радикалы посчитали трагедию торжеством и устроили в Одессе ещё один марш — "победный".

До сих пор виновные в случившемся официально не установлены. Напротив, в тюрьмы попали те, кто выжил в тот страшный день.

Президент России Владимир Путин пообещал, что виновных найдут. Надеемся, что найдут и накажут по полной.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.