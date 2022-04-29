Эксперт назвал памятником ушедшей эпохи проект "Северный поток-2"

В настоящее время шансов на возобновление проекта "Северный поток-2" нет, заявил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя Pravda. Ru инициативу немецкой партии "Альтернатива для Германии" запустить газопровод в обмен на оплату российского газа в евро.

"Альтернатива для Германии" всегда поддерживала "Северный поток-2" и, в целом, это наиболее пророссийская партия в Германии. Но она никакого отношения не имеет к принятию решений политических в стране", — сказал эксперт.

Он отметил, что в сформированном в декабре 2022 года в ФРГ коалиционном правительстве к "СП-2" более-менее хорошо относилась лишь Социал-демократическая партия, представителем которой является канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако по мнению Белогорьева, в случае попытки Шольца возобновить приостановленную в настоящее время сертификацию газопровода ему не удалось бы добиться этого, поскольку эту попытку заблокировали бы партнёры по правящей коалиции — "зелёные" и свободные демократы.

"Поэтому я, честно говоря, не вижу сейчас перспективы возвращения к Северному потоку-2". Это памятник былой эпохи, которая, видимо, навсегда ушла", — сказал эксперт.

Ранее лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла в беседе с РИА Новости назвал хорошей идеей запуск "Северного потока-2" в обмен на возможность для ФРГ оплачивать российский газ евро.