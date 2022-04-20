Немецкий министр назвала "Северный поток-2" очевидной ошибкой, которую исправили

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок согласилась с критикой немецких властей, которые выступали за работу магистрального газопровода "Северный поток-2". При этом министр отметила, что новые чиновники исправили данную ошибку.

По словам политика, Берлин укрепил ресурсную зависимость от Москвы, когда поддержал российско-немецкий проект в сфере энергетики. Как подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ, Германия могла бы потратить время на установку "ветряных парков" рядом с Балтийским морем.

"Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по "Северному потоку — 2". Это была очевидная ошибка, её исправило новое федеральное правительство", — заявила Бербок в ходе пресс-конференции с коллегами из прибалтийских стран.

Ранее глава Польши Анджей Дуда выступил за расширение антироссийских санкций в энергосекторе. Политик потребовал демонтировать газопровод.