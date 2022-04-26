Стрелков высоко оценил вероятность атаки на Приднестровье в апреле-начале мая

Имеются сведения о том, что на территории Румынии готовятся целые воинские части, и они уже переодеты в молдавскую форму. Также имеется информация о концентрации на границе с Приднестровьем украинских частей и подразделений.

Об этом сообщил экс-министр обороны ДНР, общественный деятель Игорь Стрелков. Ранее он заявлял о том, что армия Молдавии комплектуется румынским личным составом.

По мнению военного аналитика, "интерес" командования Украины в этой ситуации имеет вполне прикладные цели: захват базы хранения боеприпасов в Колбасной, где все еще находится достаточно большое количество амуниции к артиллерийским системам советского производства.

По мнению Стрелкова, власти и военные Молдавии откровенно боятся войны и даже не особенно скрывают это. Однако если поступит команда, то их мнение совершенно никого не будет интересовать.

Шансов продержаться какое-то длительное время в случае двусторонней атаки без внешней поддержки у приднестровской армии нет совсем, полагает бывший военный.

"А помочь Приднестровью чем-либо, кроме, быть может, какого-то количества ракетных пусков по объектам инфраструктуры — ВС РФ сейчас не в состоянии. Источники оценивают вероятность атаки противника на Тирасполь уже в апреле-начале мая, как высокую", — заключил Стрелков.