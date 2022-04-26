Правительство Великобритании вводит запрет на экспорт в Россию товаров, которые, по их мнению, Москва может использовать во вред Киеву и народу Украины, сообщили в Министерстве внешней торговли королевства.
Так, к примеру, Лондон запретит ввоз на территорию России оборудования для видеонаблюдения и "прослушки".
"Соединённое Королевство также объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для угнетения героического народа Украины", — заявили в ведомстве.
Кроме того, согласно информации, Лондон принял решение отменить все квоты и тарифы на импорт украинской продукции. Как подчеркнули в британском правительстве, такой шаг власти предприняли в ответ на просьбу президента Незалежной Владимира Зеленского. По мнению министерства, это поможет укрепить экономику Украины.
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