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Автор Екатерина Широкова

Британцы запретили ввоз товаров в РФ, которые могут "обратить" против Украины

Мир

Правительство Великобритании вводит запрет на экспорт в Россию товаров, которые, по их мнению, Москва может использовать во вред Киеву и народу Украины, сообщили в Министерстве внешней торговли королевства.

Британцы запретили ввоз товаров в РФ, которые могут "обратить" против Украины

Так, к примеру, Лондон запретит ввоз на территорию России оборудования для видеонаблюдения и "прослушки".

"Соединённое Королевство также объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для угнетения героического народа Украины", — заявили в ведомстве.

Кроме того, согласно информации, Лондон принял решение отменить все квоты и тарифы на импорт украинской продукции. Как подчеркнули в британском правительстве, такой шаг власти предприняли в ответ на просьбу президента Незалежной Владимира Зеленского. По мнению министерства, это поможет укрепить экономику Украины.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина великобритания
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