The Times: премьер Британии Джонсон может уйти в отставку после доклада Сью Грей

Высокопоставленный британский чиновник, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что отчёт сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит может заставить премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку.

Грей раскритиковала поведение Джонсона во время карантина, который был введён на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Анонимный чиновник подчеркивает в беседе с The Times, что выводы доклада будут "убийственными" для Джонсона.

"Доклад Сью обличителен. Он невероятно осложнит жизнь премьер-министру. <…> Ни один чиновник ещё не оказывался в подобном положении", — заявил источник.

Британская полиция расследует 12 мероприятий, которые были проведены на Даунинг-стрит. Джонсон принимал активное участие как минимум в шести из них.