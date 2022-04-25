Высокопоставленный британский чиновник, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что отчёт сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит может заставить премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку.
Грей раскритиковала поведение Джонсона во время карантина, который был введён на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Анонимный чиновник подчеркивает в беседе с The Times, что выводы доклада будут "убийственными" для Джонсона.
"Доклад Сью обличителен. Он невероятно осложнит жизнь премьер-министру. <…> Ни один чиновник ещё не оказывался в подобном положении", — заявил источник.
Британская полиция расследует 12 мероприятий, которые были проведены на Даунинг-стрит. Джонсон принимал активное участие как минимум в шести из них.
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