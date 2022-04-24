Турция намерена полностью оккупировать остров Кипр, треть которого уже контролируется Анкарой. С таким заявлением выступил глава Кипрской православной церкви Хризостом II.
Он напомнил, что часть острова перешла Турции после вторжения в 1974 году. После этого была образована буферная зона в районе Фамагусты и Вароша, которые Совбез ООН запретил заселять, пока в них не вернуться изгнанные греки-киприоты.
По словам Хризостома II в настоящее время существует реальная угроза появления на этих землях турок, а также полной оккупации ими Кипра.
"Мы сталкиваемся с угрозами заселения закрытого района Вароша с очевидным намерением Турции оккупировать весь Кипр", — сказал архиепископ во время пасхальной проповеди.
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