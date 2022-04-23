EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Багдасаров: Турция закрыла небо для полетов РФ в Сирию в рамках своих интересов

Политика

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закрывает свое небо для полётов российских самолётов, которые направляются в Сирию. Министр подчеркнул, что Турция не будет присоединяться к западным санкциям против России. Также Чавушоглу отметил, что Анкара ведёт диалог с Москвой относительно реализации Конвенции Монтрё и по другим вопросам.

Багдасаров: Турция закрыла небо для полетов РФ в Сирию в рамках своих интересов

Политический эксперт Семён Багдасаров прокомментировал решение турецкого руководства и отметил, что это давно следовало ожидать.

"Такое решение может говорить о том, что американцы туркам что-то пообещали, и они действуют в рамках своих интересов. Все это, вообще, было вопросом времени", — сообщил эксперт в беседе с "Московским комсомольцем" .

По словам политолога, не стоит забывать, что Турция является членом Североатлантического альянса. Кроме того, Анкара гораздо больше зависит от американской экономики, чем от российской. И Вашингтон этим пользуется. Багдасаров считает, что решение турецкой власти может быть связано с возможным началом боевых действий на севере Сирии.

"Для нас запрет на полёты будет означать затруднение срочных поставок на наши турецкие базы в Хмеймиме и Тартусе", — отмечает политолог.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
Темы сирия россия турция семён багдасаров мевлют чавушоглу
Sberbank
Новости
Выжившая под обстрелами девочка из Мариуполя раскрыла правду о нацистах "Азова"*
Багдасаров: Турция закрыла небо для полетов РФ в Сирию в рамках своих интересов
Зеленский пригрозил России: "Наш народ останавливал танки голыми руками"
Актриса Татьяна Бронзова осудила Хаматову за критику России
Садальский о шоу "Голос": Создана программа "для своих"
Кадыров посоветовал поставить за Байденом фигуру Зеленского для рукопожатия
В группе "Би-2" начался раскол из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине
В Курской области ВСУ обстреляли здание Россельхознадзора
Садальский объявил о смерти "Современника" из-за Чулпан Хаматовой
НМ ДНР: с территории "Азовстали" обстрелян гуманитарный коридор в Мариуполе
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.

Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Ирина Шлионская Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Мир. Новости мира
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Силовые структуры
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Последние материалы
Выжившая под обстрелами девочка из Мариуполя раскрыла правду о нацистах "Азова"*
Багдасаров: Турция закрыла небо для полетов РФ в Сирию в рамках своих интересов
Зеленский пригрозил России: "Наш народ останавливал танки голыми руками"
Актриса Татьяна Бронзова осудила Хаматову за критику России
Садальский о шоу "Голос": Создана программа "для своих"
Кадыров посоветовал поставить за Байденом фигуру Зеленского для рукопожатия
В группе "Би-2" начался раскол из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине
В Курской области ВСУ обстреляли здание Россельхознадзора
Садальский объявил о смерти "Современника" из-за Чулпан Хаматовой
НМ ДНР: с территории "Азовстали" обстрелян гуманитарный коридор в Мариуполе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников