Багдасаров: Турция закрыла небо для полетов РФ в Сирию в рамках своих интересов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закрывает свое небо для полётов российских самолётов, которые направляются в Сирию. Министр подчеркнул, что Турция не будет присоединяться к западным санкциям против России. Также Чавушоглу отметил, что Анкара ведёт диалог с Москвой относительно реализации Конвенции Монтрё и по другим вопросам.

Политический эксперт Семён Багдасаров прокомментировал решение турецкого руководства и отметил, что это давно следовало ожидать.

"Такое решение может говорить о том, что американцы туркам что-то пообещали, и они действуют в рамках своих интересов. Все это, вообще, было вопросом времени", — сообщил эксперт в беседе с "Московским комсомольцем" .

По словам политолога, не стоит забывать, что Турция является членом Североатлантического альянса. Кроме того, Анкара гораздо больше зависит от американской экономики, чем от российской. И Вашингтон этим пользуется. Багдасаров считает, что решение турецкой власти может быть связано с возможным началом боевых действий на севере Сирии.

"Для нас запрет на полёты будет означать затруднение срочных поставок на наши турецкие базы в Хмеймиме и Тартусе", — отмечает политолог.