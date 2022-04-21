Зеленский рассказал о разрушениях экономики Украины во время спецоперации

Лидер Украины Владимир Зеленский оценил разрушения, нанесённые его стране российской спецоперацией, в 550 миллиардов долларов.

Зеленский подчеркнул, что названная им сумма является "очень предварительной".

Помимо этого, украинский лидер объявил размер денежных средств, которые будут нужны на восстановление страны. По его словам, речь идёт о ежемесячной сумме в 7 миллиардов долларов.

О масштабах разрушения украинской экономики и будущих затратах на её восстановление Зеленский рассказал в ходе "круглого стола", проведённого во время весеннего заседания Всемирного банка и МВФ.

Зеленский прямо сказал, что очень рассчитывает на финансовую помощь Запада в восстановлении страны, пообещав западным инвесторам "новые возможности" в обновлённом государстве.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что ВВП в нынешнем году снизился на 30-50%.