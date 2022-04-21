Разведчик СВР РФ Безруков: спецоперация затянется на несколько месяцев

Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки России в отставке, считает, что активные боевые действия на Украине продолжатся ещё несколько месяцев. Затем западные страны будут вынуждены выбирать.

"Я не оракул, скажу лишь собственное мнение. Три года — не тот срок для этой спецоперации. Она может затянутся на несколько месяцев, но дальше начнутся другие последствия: как для Украины, так и для Запада. Как только на Западе экономический кризис перейдёт в активную фазу, и у людей начнёт ускользать из-под ног социальная база, им придётся выбирать: ухудшать обстановку в стране или выходить из этого кризиса», — цитирует Безрукова URA.RU.

Разведчик поясняет, что закончить спецоперацию на Украине можно было бы очень быстро с помощью ядерного заряда, но одной из важных задач перед ВС РФ стоит минимизация потерь с обоих сторон.