Сенатор Кунс: Украина может стать "второй Сирией", если США не введут войска

Американский сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс заявил, что Украина может превратиться во "вторую Сирию", если власти США откажутся от ввода своих войск в эту страну.

По его словам, президент США Джо Байден и его администрация ввели уже достаточное количество санкций в отношении РФ. Кроме того, он обратил внимание на то, что Белый дом активно привлекал к этой работе лидеров других государств.

Как подчеркнул Кунс, США не должны оставаться в стороне от событий на Украине. Политик призвал в ближайшее время ввести на территорию этого государства американские войска.

"Настал критический момент", — сказал сенатор в эфире CBS.

В воскресенье, 17 апреля, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на территории мариупольского завода "Азовсталь" в окружение попали до 400 иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.