Американский сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс заявил, что Украина может превратиться во "вторую Сирию", если власти США откажутся от ввода своих войск в эту страну.
По его словам, президент США Джо Байден и его администрация ввели уже достаточное количество санкций в отношении РФ. Кроме того, он обратил внимание на то, что Белый дом активно привлекал к этой работе лидеров других государств.
Как подчеркнул Кунс, США не должны оставаться в стороне от событий на Украине. Политик призвал в ближайшее время ввести на территорию этого государства американские войска.
"Настал критический момент", — сказал сенатор в эфире CBS.
В воскресенье, 17 апреля, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на территории мариупольского завода "Азовсталь" в окружение попали до 400 иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.