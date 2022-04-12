Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что глава СБУ Иван Баканов уехал за границу за сутки до начала российской спецоперации на Украине, имея с собой большое количество денег.
Теперь, по информации Кивы, Баканов с комфортом обустроился в Германии, тратя там "наворованные" денежные средства.
"Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом Андреем Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт", — написал Кива в своем Telegram-канале, обращаясь к сотрудникам службы безопасности Украины.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.
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