Кива: начальник СБУ уехал с деньгами за границу за сутки до начала спецоперации

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что глава СБУ Иван Баканов уехал за границу за сутки до начала российской спецоперации на Украине, имея с собой большое количество денег.

Теперь, по информации Кивы, Баканов с комфортом обустроился в Германии, тратя там "наворованные" денежные средства.

"Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом Андреем Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт", — написал Кива в своем Telegram-канале, обращаясь к сотрудникам службы безопасности Украины.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.