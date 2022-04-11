Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что командир украинского националистического батальона "Азов"* Денис Прокопенко оставил своих бойцов в осаждённом Мариуполе, а сам улетел на вертолёте в Киев.
"По имеющейся у меня информации, командир Азова Прокопенко бросил погибать свое подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолетов и сейчас он находится в Киеве", — написал Кива в своём Telegram-канале.
В понедельник, 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что 1,5-3 тысячи украинских националистов остаются в Мариуполе на территории завода "Азовсталь". По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, город освобождён на 98%.
* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.
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