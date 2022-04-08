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Автор Ольга Лебедева

Евродепутат заявила об историческом снижении уровня жизни европейцев

Мир

Ирландский евродепутат Клэр Дейли обвинила руководство Евросоюза в том, что оно “стреляет себе в ногу”, поддерживая введение санкций против России, и предупредила, что отказ от импорта энергоносителей из крупнейшей страны Европы приведет к "катастрофической инфляции, резкому росту цен на энергоносители и историческому снижению уровня жизни".

Евродепутат заявила об историческом снижении уровня жизни европейцев

Выступая в парламенте ЕС в преддверии голосования за полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа, Дейли раскритиковала санкции, уже введенные блоком, как неэффективные против Кремля и потенциально “катастрофические” для европейцев.

" Как отказ продавать масло Kerrygold в Россию спасёт жизни украинцев? Как покупка грязного газа США остановит войну?" - воскликнула она, имея в виду американский СПГ, предлагаемый европейским покупателям Вашингтоном по более высокой цене, чем российский. – Да никак, потому что нигде санкции никогда не преуспевали в прекращении военного нападения или достижении цели смены режима.

Экономическая война ЕС против России ничего не делает, чтобы помочь невинным украинским гражданам. Россию это не смущает, в то время как граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, резким ростом цен на энергоносители и историческим снижением уровня жизни. Всё, что вы сделали, — это развязали экономическое опустошение… Вы просто выстрелили себе в ногу”.

  • В марте инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 7,5%.
  • В родной стране Дейли Ирландии годовая инфляция выросла до 6,7% - уровень невиданный почти за 40 лет.

“ЕС, вместо того чтобы содействовать миру и действовать в интересах народов Европы, украинцев, граждан ЕС и, да, граждан России, стал инструментом НАТО и военно-промышленного комплекса”, - сказала Клэр Дейли.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз
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