Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Политтехнолог Марат Баширов, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что несколько десятков военных НАТО застряли в Мариуполе. По его информации, НАТОвцы вышли на связь с военными РФ и попросили дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск.

Ранее уже были попытки эвакуировать западных кураторов и нацистов. Однако вчера два вертолёта были сбиты и это, по мнению Баширова, закрыло форточку для отвода войск. Сейчас, кроме как по земле, безопасно покинуть Мариуполь не получится, а это означает, что необходимо пройти мимо ВС РФ и ДНР.

Баширов посредством своего Telegram-канала заявил, что для начала нужно потребовать отпустить всех военнопленных РФ. Затем необходимо привлечь западную и российскую прессу, чтобы выход военных НАТО было максимально публичным. Все офицеры альянса также должны будут рассказать, какие задачи им ставили.

Именно таким образом, по мнению политтехнолога, в информационной войне наступит переломный момент.