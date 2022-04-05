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Автор Владимир Васютченко

Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов-"разведчиков"

Мир

Власти Дании решили выслать из страны 15 российских дипломатов. Об этом сообщил глава датского МИД Еппе Куфуд.

Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов-"разведчиков"

Как заявил министр на внеочередном заседании Совета по внешней политике, высылаемые сотрудники российской дипмиссии якобы занимались разведывательной деятельностью. По словам Куфуда, этим дипломатам предписано покинуть Данию в течение 14 дней. Глава МИД назвал решение о высылке сотрудников диппредставительства РФ "историческим шагом".

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность", — цитирует министра ТАСС.

Накануне, 4 апреля, стало известно о решении властей ФРГ и Франции выслать ряд российских дипломатов. В тот же день глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил о решении властей страны понизить уровень дипломатического представительства с РФ и выслать российского посла Алексея Исакова.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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