Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов-"разведчиков"

Власти Дании решили выслать из страны 15 российских дипломатов. Об этом сообщил глава датского МИД Еппе Куфуд.

Как заявил министр на внеочередном заседании Совета по внешней политике, высылаемые сотрудники российской дипмиссии якобы занимались разведывательной деятельностью. По словам Куфуда, этим дипломатам предписано покинуть Данию в течение 14 дней. Глава МИД назвал решение о высылке сотрудников диппредставительства РФ "историческим шагом".

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность", — цитирует министра ТАСС.

Накануне, 4 апреля, стало известно о решении властей ФРГ и Франции выслать ряд российских дипломатов. В тот же день глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил о решении властей страны понизить уровень дипломатического представительства с РФ и выслать российского посла Алексея Исакова.