"Во имя интересов Франции и Европы" Париж высылает 35 российских дипломатов

На фоне продолжающейся спецоперации России на Украине страны Евросоюза, уже начинающие понимать, что введённые против нашей страны санкции работают "как-то не так", решили пойти по пути дипломатического давления.

И пока Брюссель рассуждает о необходимости сохранять связи с Москвой, ряд стран указывают на дверь российским дипломатам, которых вдруг массово записали в "шпионы"

Так, вслед за Германией, о высылке работников диппредставительства объявила Франция.

"Сегодня вечером Франция приняла решение о депортации многих российских военнослужащих с дипломатическим статусом, деятельность которых противоречит нашим интересам в области безопасности", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

В документе отмечается, что приоритетом является обеспечение безопасности французов и европейцев:

"Это действие является частью общего европейского подхода. Наша первая ответственность-всегда обеспечивать безопасность французского народа и европейцев".

Дипломатические источники уточнили, что число российских дипломатов, которые будут депортированы, составляет 35 человек.