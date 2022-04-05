На фоне продолжающейся спецоперации России на Украине страны Евросоюза, уже начинающие понимать, что введённые против нашей страны санкции работают "как-то не так", решили пойти по пути дипломатического давления.
И пока Брюссель рассуждает о необходимости сохранять связи с Москвой, ряд стран указывают на дверь российским дипломатам, которых вдруг массово записали в "шпионы"
Так, вслед за Германией, о высылке работников диппредставительства объявила Франция.
"Сегодня вечером Франция приняла решение о депортации многих российских военнослужащих с дипломатическим статусом, деятельность которых противоречит нашим интересам в области безопасности", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.
В документе отмечается, что приоритетом является обеспечение безопасности французов и европейцев:
"Это действие является частью общего европейского подхода. Наша первая ответственность-всегда обеспечивать безопасность французского народа и европейцев".
Дипломатические источники уточнили, что число российских дипломатов, которые будут депортированы, составляет 35 человек.
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