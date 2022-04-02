Белоруссия уже в этой году начнёт платить за нефть и газ из России в рублях

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика будет уже в этом году рассчитываться за нефть и газ из России в российских рублях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Мы перешли на расчёты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчётов от доллара", — сказал Головченко.

Он также подчеркнул, что это не связано с тем, что Россия сейчас требует от Запада. По словам белорусского премьер-министра, это действительно выгодно экономически для страны.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают важным, дабы интересы Белоруссии были соблюдены до запятой в рамках работы с Россией по гармонизации нормативно-правовых актов.