Белоруссия потребовала "соблюдения до запятой" 28 совместных программ с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают важным, дабы интересы Белоруссии были соблюдены до запятой в рамках работы с Россией по гармонизации нормативно-правовых актов.

"Сейчас идет работа по конкретному наполнению 28 союзных программ, <...> предстоит принять более 400 конкретных документов, которые будут определять наше торгово-экономическое, таможенное, налоговое взаимодействие в рамках Союзного государства. Важно чтобы там были соблюдены интересы белорусской стороны до запятой", - сказал глава белорусского МИД на пресс-конференции в среду.

Декрет Союзного государства, который утвердил 28 интеграционных программ, был подписан президентами России и Белоруссии в ходе Высшего госсовета, который прошёл 4 ноября 2021 года.

Программы нацелены на то, чтобы создать равные условия для бизнеса, экономики России и Белоруссии будут функционировать на основе общих согласованных правил и норм.

В программах речь идёт о координации макроэкономической стратегии, внедрении единых принципов налогообложения, общей политике в кредитно-финансовой и банковской сферах, промышленности и сельском хозяйстве, согласованном регулировании объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, работа по согласованию документов была непростой. Но после этого требуется ещё принять свыше 400 актов и соглашений. "По сути, будет создаваться новое регулирование - теперь на общей интеграционной основе", - подчёркивал в ноябре премьер-министр.