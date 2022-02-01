Госсекретарь Союзного государства озвучил лучший ответ на санкции Запада

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что интеграция Белоруссии и России станет лучшим ответом на санкции Запада.

"Успешная экономическая интеграция Беларуси и России станет лучшим ответом на санкции Запада", — сказал Мезенцев в беседе с изданием Sputnik-Беларусь.

Госсекретарь выступил за поддержку бизнеса, углубление регионального сотрудничества и уход от необоснованной конкуренции.

Ранее эксперт газеты Daily News and Analysis Амит Бансал предрёк Европе энергетическую катастрофу в случае введения санкций против российского газового сектора. Если Брюссель запретит поставки дешёвого газа из РФ, то этот шаг ударит по Евросоюзу, которому придётся доставлять танкерами дорогое "голубое топливо" с Ближнего Востока, пишет аналитик.

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