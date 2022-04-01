Сатановский: Британия выступает против мира на Украине, чтобы уничтожить Россию

Президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский прокомментировал информацию Times, согласно которой Лондон опасается, что Киев значительно уступит Москве из-за желания подписать мирное соглашение как можно быстрее.

По словам Сатановского, Великобританию устроит только договор, о котором она мечтала с Крымской войны, начавшейся в 1853 году. Как отметил политолог, Лондону важно, чтобы России не существовало.

"С началом российской спецоперации на территории Украины, Британия вновь захотела загрести жар чужими руками — руками украинцев. Именно поэтому Лондон активнее всего поставляет киевскому режиму различные виды вооружения", — сказал специалист, слова которого передаёт "Свободная пресса".

Эксперт заявил, что британские власти просят украинских коллег не торопиться с формированием мирных соглашений, поскольку Киев ещё не выполнил свою цель. Лондон хочет продолжения военных действий "до последнего украинца", заключил Сатановский.

Ранее в Times сообщили, что Королевство выражает обеспокоенность из-за возможных попыток Штатов, Франции и Германии подтолкнуть Украину к быстрому урегулированию конфликта.

"В телефонном разговоре на выходных Борис Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин — "лжец и хулиган", — написали в СМИ.