Руководство ЕС выразило сожаление по поводу российских контрсанкций

Контрсанкции, введённые Кремлём в отношении руководства ЕС, вызывают сожаление в европейских странах. С таким заявлением выступил руководитель внешней политики Евросоюза, Жозеп Боррель во время разговора с представителями прессы.

Боррель также подчеркнул разницу между российским и европейским подходом к санкциям. По словам дипломата, в отличие от контрсанкций Москвы, меры ЕС опубликованы и находятся в общем доступе, используют четкие критерии и могут быть оспорены в международных судах.

Российские контрсанкции в отношении лидеров Европейского союза были введены 31 марта. Они запрещают целому ряду лиц из высших органов ЕС, включая самого Борреля, приезжать на территорию РФ. По словам отечественного МИДа, Кремль пошёл на подобные меры в связи с «русофобией» этих людей.