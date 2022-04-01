Американский наёмник: мы для Украины - пушечное мясо

Американский наёмник, приехавший повоевать на Украину в составе так называемого иностранного легиона, рассказал порталу Grayzone, как на самом деле относятся к "военным волонтёрам".

"Нас пытаются использовать в качестве пушечного мяса", — пожаловался Генри Хефт журналистам.

Этому человеку есть, с чем сравнивать: за плечами у него не только служба с американской армии и война во Вьетнаме, но и членство в Boogaloo Boys* — американской ультраправой антиправительственной экстремистской организации, придерживающейся крайне радикальных взглядов.

Но даже для него происходящее на Украине стало "чересчур", и он после первого же боя уехал в Польшу.

" Они пытаются отправить нас в Киев без гребаного оружия, без комплекта, без пластин. Люди должны перестать приезжать сюда. Это ловушка, и они не позволят вам уйти", — говорит теперь уже бывший наёмник.

По словам американца, когда он и его товарищи по иностранному легиону отказались безоружными идти в бой и потребовали боеприпасов и прочего вооружения, им сначала отказали, а потом "угрожали выстрелить в спину" и объявить гибель смертью на поле боя.

"Я и мои товарищи приехали на Украину помочь и защитить от агрессора, поверив умоляющим призывам ее президента. А столкнулись с удручающей реальностью военизированного добровольца-тряпки, втянутого в прокси-войну против мощной военной машины. И поняли, что подписались на собственную смерть", — говорит американский солдат.

На откровения недавнего наёмника уже отреагировали на Украине. Совет национальной безопасности и обороны страны в Twitter назвал американца "марионеткой президента России Владимира Путина" и разместил его фотографию с подписью " Сделано в России”.

*запрещённая в России экстремистская организация