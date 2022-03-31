Российского газа Европе хватит только на лето, заявил аналитик Гривач

Европейские партнёры к следующей зиме останутся без газа, если откажутся оплачивать российский газ в рублях. Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, сколько газа осталось в Европе.

"У них есть 27-28 миллиардов кубометров газа, которые находятся в хранилищах, которые теоретически можно поднять. Учитывая снижение спроса, то этих объёмов Россия поставляет на рынки ЕС порядка 350-400 миллионов кубометров в сутки. Не сложно посчитать, что на большую часть летних месяцев этих объёмов хватит. Но ведь речь идёт о том, что через шесть месяцев начнётся новый отопительный сезон, и ПХГ — это та инфраструктура, которая готовится к следующей зиме… И вот к следующей зиме они подойдут с пустыми хранилищами и без текущих поставок российского газа, и это будет уже катастрофа", — объяснил он.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак спрогнозировал, что в ближайшее время будет происходить с курсом доллара и евро, и как на это повлияют расчёты за газ в рублях. Эксперт заметил, что рубль укрепится, если зарубежные партнёры пойдут на условия РФ и будут оплачивать газ в рублях.

В среду, 23 марта, российский лидер Владимир Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.