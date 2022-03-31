Премьер Драги рассказал о перспективах поставок газа из РФ в Италию

По мнению итальянского премьер-министра Марио Драги, после решения властей РФ получать за топливо оплату в рублях поставкам газа из России в Европу, и, в частности, в Италию, ничего не угрожает, "они не подвергаются опасности".

"Нет, они не находятся в опасности", — ответил Драги после вопроса журналистов о перспективах дальнейших поставок российских энергоресурсов в недружественные страны за рубли.

Премьер-министр Италии уточнил в ходе пресс-конференции, что оплата газа из РФ в рублях для Италии и других стран Европы "технически невозможна".

"Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах. Цены на товары, торгуемые по всему миру, газ, сырьё, нефть, пшеницу всегда фиксировались в долларах, затем появился евро. Изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах. Это не работает, потому что все обмены в одной валюте", — объяснил Драги.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Все остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам.