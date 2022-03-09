Премьер-министр Италии Марио Драги объяснил, надолго ли ЕС ввёл санкции против России.
Драги заверил, что России не скоро удастся избавиться от экономических санкций. Премьер-министр призвал итальянцев приготовится к тому, что Европа не будет менять намеченного курса. Для граждан Италии антироссийские санкции будут "посильными".
"Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашему внутреннему курсу", — цитирует слова премьера РИА Новости.
Он объяснил, что руководству страны ещё только предстоит оценить последствия предпринятых мер, которые могут отразиться на росте инфляции и снижении темпов роста экономики.
Правительство Италии собирается экономически поддерживать домохозяйства и компании.
10-11 марта во Франции запланирован неформальный саммит глав стран Евросоюза, главной темой которого станут санкции против России.
Лидеры европейских стран должны будут определиться с датой, когда они смогут отказаться от пользования российскими энергоресурсами.
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