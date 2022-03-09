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Автор Елена Былкина

Премьер Италии объяснил, как долго будут действовать санкции против России

Экономика

Премьер-министр Италии Марио Драги объяснил, надолго ли ЕС ввёл санкции против России. 

Премьер Италии объяснил, как долго будут действовать санкции против России

Драги заверил, что России не скоро удастся избавиться от экономических санкций. Премьер-министр призвал итальянцев приготовится к тому, что Европа не будет менять намеченного курса. Для граждан Италии антироссийские санкции будут "посильными".

"Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашему внутреннему курсу", — цитирует слова премьера РИА Новости.

Он объяснил, что руководству страны ещё только предстоит оценить последствия предпринятых мер, которые могут отразиться на росте инфляции и снижении темпов роста экономики.

Правительство Италии собирается экономически поддерживать домохозяйства и компании.

10-11 марта во Франции запланирован неформальный саммит глав стран Евросоюза, главной темой которого станут санкции против России.

Лидеры европейских стран должны будут определиться с датой, когда они смогут отказаться от пользования российскими энергоресурсами.

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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Италии Марио Драги.
Автор: Елена Былкина
Темы марио драги
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