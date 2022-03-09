Премьер Италии объяснил, как долго будут действовать санкции против России

Премьер-министр Италии Марио Драги объяснил, надолго ли ЕС ввёл санкции против России.

Драги заверил, что России не скоро удастся избавиться от экономических санкций. Премьер-министр призвал итальянцев приготовится к тому, что Европа не будет менять намеченного курса. Для граждан Италии антироссийские санкции будут "посильными".

"Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашему внутреннему курсу", — цитирует слова премьера РИА Новости.

Он объяснил, что руководству страны ещё только предстоит оценить последствия предпринятых мер, которые могут отразиться на росте инфляции и снижении темпов роста экономики.

Правительство Италии собирается экономически поддерживать домохозяйства и компании.

10-11 марта во Франции запланирован неформальный саммит глав стран Евросоюза, главной темой которого станут санкции против России.

Лидеры европейских стран должны будут определиться с датой, когда они смогут отказаться от пользования российскими энергоресурсами.

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