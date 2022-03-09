В Вашингтоне признали, что санкции против РФ — выстрел себе в ногу

США и страны ЕС рискуют остаться не только без энергоресурсов, но и без пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

Как сообщает экономическое обозрение, рынок пшеницы подскочил на 41%, что стало самым стремительным ростом за всю историю. Это стало результатом санкций против России.

На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% экспорта кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла

"Рыночный хаос, вызванный событиями на Украине, достиг нового уровня на фоне сообщений о том, что США рассматривают запрет на импорт российской нефти. Это последовало за предупреждением Международного валютного фонда об "очень серьезных" экономических последствиях конфликта и связанных с ним санкций, введенных против Москвы. Ралли от нефти до пшеницы, природного газа и никеля угрожает хрупкому экономическому восстановлению после пандемии, усугубляя инфляционный всплеск для стран, потребляющих энергию", — пишет Bloomberg.

Спецоперация на Украине уже не очень интересует западные СМИ.

Прогнозируется рост цен на нефть до 200 долларов за баррель. Запад не поддержал призыв Владимира Зеленского к трансатлантическому эмбарго на российскую нефть и газ, так как альтернативных источников энергии у Европы нет.

"У нас инфляция почти 10%, дальше крах экономики", — паникуют западные любители вводить санкции.

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