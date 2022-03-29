Зеленский назвал главное условие продолжения переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет продолжать переговорный процесс с Россией и надеется на их результативность, но при этом Украина хочет получить реальные гарантии безопасности, следует из видеообращения главы государства.

"Должна быть реальная безопасность для нас, для государства, для суверенитета", — сказал Зеленский. При этом он отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. "Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это чёткие принципы, чёткое видение возможного результата", — отметил лидер Украины.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что предложения Киева предполагают отказ от идеи завоевать Крым и вернуть его в состав страны. Кроме того, сейчас Украина разрабатывает список стран, которые будут гарантом её безопасности на мировой арене.