Белый дом: Байдену не нужен конфликт с Россией "любой ценой"

Американский лидер Джо Байден пытается любой ценой избежать конфликта с Россией, заявили в Белом доме. Согласно информации администрации президента США, Штаты не намерены "ввязываться" в конфликт на Украине.

Об этом заявила Энн Нойбергер, советник президента страны, на брифинге в Белом доме.

"Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию. Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", — заявила советник президента.

Ранее Джо Байден неоднократно отказывал президенту Украины Владимиру Зеленскому в требовании ввести бесполётную зону над Незалежной. Как подчеркнул Байден, такая мера означала бы конфронтацию с Россией. Кроме того, лидер американской нации несколько раз подчёркивал, что военные США не будут участвовать в спецоперации.