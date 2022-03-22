Американский лидер Джо Байден пытается любой ценой избежать конфликта с Россией, заявили в Белом доме. Согласно информации администрации президента США, Штаты не намерены "ввязываться" в конфликт на Украине.
Об этом заявила Энн Нойбергер, советник президента страны, на брифинге в Белом доме.
"Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию. Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", — заявила советник президента.
Ранее Джо Байден неоднократно отказывал президенту Украины Владимиру Зеленскому в требовании ввести бесполётную зону над Незалежной. Как подчеркнул Байден, такая мера означала бы конфронтацию с Россией. Кроме того, лидер американской нации несколько раз подчёркивал, что военные США не будут участвовать в спецоперации.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
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