Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу

По мнению Эрвана Кастеля, одного из французских добровольцев-снайперов, сражающегося на Украине на стороне ДНР, когда военные действия в стране закончатся, наёмники, воюющие за киевский режим, вместе с потоком беженцев переберутся в другие страны Европы.

"После окончания войны все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий. Например, джихадисты, поддерживаемые Францией, оказались в Мали. Но более опасным для Европы является тот факт, что эти джихадисты и неонацисты по окончании конфликта на Украине будут вместе с беженцами мигрировать в страны Западной Европы", — сказал Кастель в интервью РИА Новости.

Французский снайпер считает, что на Украине разворачиваются события, подобные тем, что имели место в Сирии. По его мнению, и в той, и в другой стране военные действия были "инициированы американской стратегией, стратегией Запада при поддержке НАТО", и сюда охотно едут желающие заработать на крови — экстремисты, маргиналы, фундаменталисты, которые воевали в Сирии, а "здесь, на Украине, это неонацисты".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.

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