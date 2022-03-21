EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу

Мир

По мнению Эрвана Кастеля, одного из французских добровольцев-снайперов, сражающегося на Украине на стороне ДНР, когда военные действия в стране закончатся, наёмники, воюющие за киевский режим, вместе с потоком беженцев переберутся в другие страны Европы.

Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу

"После окончания войны все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий. Например, джихадисты, поддерживаемые Францией, оказались в Мали. Но более опасным для Европы является тот факт, что эти джихадисты и неонацисты по окончании конфликта на Украине будут вместе с беженцами мигрировать в страны Западной Европы", — сказал Кастель в интервью РИА Новости.

Французский снайпер считает, что на Украине разворачиваются события, подобные тем, что имели место в Сирии. По его мнению, и в той, и в другой стране военные действия были "инициированы американской стратегией, стратегией Запада при поддержке НАТО", и сюда охотно едут желающие заработать на крови — экстремисты, маргиналы, фундаменталисты, которые воевали в Сирии, а "здесь, на Украине, это неонацисты".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

10 Минут Назад! Уничтожении базы с иностранными наемниками на Украине!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа украина
Sberbank
Новости
Бербок: сделаем всё, чтобы ещё больше изолировать Россию
В офисе Зеленского выступили против призывов к насилию в отношении россиян
Кадыров показал отправку лучших чеченских солдат на Украину: "Мало не покажется"
Дмитрий Саймс: Россия последовательно подрывает браваду Вашингтона и Киева
Политолог объяснил, почему губернаторы хотят отменить прямые выборы
The Guardian: у Байдена "проклятое президентство" — США преследуют проблемы
Не только второе, а ещё и третье: у Познера есть гражданство сразу трёх стран
Российского шахматиста отстранили на полгода из-за поддержки спецоперации РФ
Пропавшего школьника нашли зарезанным на Ставрополье
Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Последние материалы
Российского шахматиста отстранили на полгода из-за поддержки спецоперации РФ
Пропавшего школьника нашли зарезанным на Ставрополье
Французский снайпер: наёмники после Украины переместятся в Европу
Украинский врач, призывавший кастрировать пленных россиян, принёс извинения
Мужчину, плюнувшего в плакат с буквой Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Кадыров: жители Мариуполя покидают опасные зоны города
Эксперт по недвижимости предсказал отток из Москвы приезжих
В Росгвардии заявили о пресечении готовившейся диверсии в Бердянске
Володин обрушился на Байдена из-за финансирования "Азова"*: "Призвать к ответу"
Подбивая баланс: насколько Россия зависит от торговли с недружественными странами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников