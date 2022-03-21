В ДНР допустили потерю контроля Зеленского над ВСУ: "Управляет кто-то другой"

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что многие эксперты обращают внимание на отсутствие управления ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского. При этом правоохранитель не уточнил, кто именно может контролировать военных.

"Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооружёнными силами, он только делает имитацию. Ими управляет кто-то другой", — заявил Басурин, слова которого приводит "Россия-24".

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова указала на возмущение жителей региона игнорированием удара ВСУ по Донецку ракетой "Точка-У", из-за которой скончались свыше 20 мирных граждан. Вместе с этим уполномоченный по правам человека пообещала, что власти продолжат фиксировать военные преступления Киева.

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