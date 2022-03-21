В ДНР возмущены отсутствием реакции мира на обстрел "Точкой-У"

В Донецкой народной республике возмущены полным отсутствием реакции международных организаций на удар по центру Донецка ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ, который стал причиной гибели более 20 мирных граждан. Об этом проинформировала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Может быть, я наивная, но я до сих пор жду реакции на удар "Точкой У" по центру Донецка. Реакции на 23 человека, которые погибли в результате данного обстрела. На ранение одного ребенка и не только на него, но и на остальных раненых. Почему они молчат сейчас? В любом случае, как уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики о каждом нарушении прав наших граждан, о всех артобстрелах и так далее мы продолжаем сообщать в международные организации. Но, к сожалению, ни одного ответа мы еще не получили", — сказала Морозова в беседе РИА Новости.

Морозова подчеркнула, что даже тот факт, что мировое сообщество не считает нужным реагировать на гибель мирного населения после обстрела, не помешает ДНР продолжать рассказывать миру о военных преступлениях киевского режима.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита ракета "Точка-У", выпущенная ВСУ. Жертвами удара стали 23 человека, многие получили ранения. Уточняется, что если бы ракета не была перехвачена, жертв среди мирного населения могло бы быть намного больше.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины.

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