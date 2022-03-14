Нацбаты, входящие в состав Вооружённых сил Украины, уничтожают мирных жителей Донбасса при попытке эвакуации с помощью гумкоридоров. Об этом сообщил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Он отметил в интервью Телеканалу "360", что полноценный запуск гуманитарных коридоров невозможен, так как нацбаты нацелены на "уничтожение русскоговорящего населения", проживающего на востоке Украины.
Кроме того, политолог подчеркнул: действующего украинского президента Владимира Зеленского нельзя считать настоящим лидером государства, ведь он утратил контроль над ситуацией в стране.
"Нацбаты уже сами по себе, ВСУ — отдельно", — пояснил эксперт.
По его словам, в плен сдаются в основном военные ВСУ, нацбаты же понимают, что им грозит ликвидация.
Также Михайлов призвал поспешить с зачисткой Мариуполя в ходе спецоперации. Он убеждён: любое промедление может привести к гибели гражданского населения.
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