Политолог Михайлов: бойцы ВСУ нацелены на уничтожение населения Донбасса

Нацбаты, входящие в состав Вооружённых сил Украины, уничтожают мирных жителей Донбасса при попытке эвакуации с помощью гумкоридоров. Об этом сообщил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он отметил в интервью Телеканалу "360", что полноценный запуск гуманитарных коридоров невозможен, так как нацбаты нацелены на "уничтожение русскоговорящего населения", проживающего на востоке Украины.

Кроме того, политолог подчеркнул: действующего украинского президента Владимира Зеленского нельзя считать настоящим лидером государства, ведь он утратил контроль над ситуацией в стране.

"Нацбаты уже сами по себе, ВСУ — отдельно", — пояснил эксперт.

По его словам, в плен сдаются в основном военные ВСУ, нацбаты же понимают, что им грозит ликвидация.

Также Михайлов призвал поспешить с зачисткой Мариуполя в ходе спецоперации. Он убеждён: любое промедление может привести к гибели гражданского населения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен