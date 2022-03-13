В Китае произошел резкий скачок заболевания ковидом

После двухлетнего периода почти нулевой статистики заражения коронавирусной инфекцией, в Китае отмечен резкий рост темпов заболеваемости.

На уходящей неделе за один только день в Китае было зарегистрировано 327 заболевших (113 ввозных, 214 локальных), 442 бессимптомных случая (130 ввозных, 312 местных). Больше всего случаев заражений отмечены в провинции Гуандун на границе с Гонконгом, в городе Шанхай и провинции Шаньдун (Циндао).

Если 4 марта зафиксировали 102 локальных случая, то уже на следующий день их было уже 175. При сохранении такого прироста заболеваемости, КНР может выйти на показатели 10 тысяч заболевших в день уже к третьей декаде марта. Население Поднебесной крайне озабочено эпидемиологической ситуацией в стране. Предыдущие низкие показатели заболеваемости и нынешний бешеный рост заражения, как отмечают наблюдатели, не может не вызвать широких социально-экономических и политических последствий.

Темп роста заболевших в Китае за минувшие сутки увеличился почти в четыре раза. Вчера, 12 марта, насчитали 1 938 случаев, 1 807 из которых локальные случаи заражения коравирусом.

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